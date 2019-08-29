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16:45

Членов ОНК не пустили в СИЗО, где может находиться Сенцов

фото ЗакС политика Членов ОНК не пустили в СИЗО, где может находиться Сенцов

Представителям Общественной наблюдательной комиссии не разрешили посетить столичный следственный изолятор "Лефортово", в который могли этапировать украинского режиссера Олега Сенцова, поделился с корреспондентом "МБХ медиа" Зоей Световой член ОНК Когершын Сагиева.

Она утверждает, что сотрудники СИЗО не уполномочены разглашать информацию о том, действительно ли он там.

СМИ предполагают, что Сенцова привезли из ямальской колонии в Москву для обмена заключенными с Украиной.

В Раде заявили, что экстрадиция состоится завтра, 30 августа. Днем ранее суд Киева под личное поручительство освободил российского журналиста Кирилла Вышинского. Предполагается, что именно его обменяют на режиссера. Однако сам Вышинский ранее заявлял, что хочет самостоятельно доказать свою невиновность в суде.

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