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17:26

Znak: Обмен Сенцова на Вышинского находится под личным контролем Путина и Зеленского

фото ЗакС политика Znak: Обмен Сенцова на Вышинского находится под личным контролем Путина и Зеленского

Обмен российского журналиста Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова находится на личном контроле у глав обоих государств - Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил близкий к переговорам источник Znak.com.

По его словам, заявленный ранее "трансфер" в формате "33 на 33" пока откладывается, так как в нем принимают участие слишком много заинтересованных сторон.

В свою очередь российско-украинский "бартер" Сенцов-Вышинский важен с медийной стороны, нежели чем как акт доброй воли, продолжил информатор издания. Интересанты Киева уверены, что режиссер может стать аналогом Надежды Савченко.

"Обмен Сенцова на Вышинского нужен Путину для того, чтобы улучшить имидж на международной арене, усилить эффект от недавних заявлений Трампа и Макрона. Зеленскому же он нужен по внутриполитическим причинам. Реализация договоренностей позитивно скажется на личных отношениях двух президентов", - подытожил источник Znak.com.

Сегодня СМИ известили, что Сенцова привезли из ямальской колонии в Москву для обмена заключенными с Украиной.

В Раде заявили, что экстрадиция состоится завтра, 30 августа. Днем ранее суд Киева под личное поручительство освободил российского журналиста Кирилла Вышинского. Предполагается, что именно его обменяют на режиссера. Однако сам Вышинский ранее заявлял, что хочет самостоятельно доказать свою невиновность в суде.

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19:53    
17:55 А может, не Путин сошёл с ума, а ты, Саша, с твоими промытыми пропагандой мозгами? Может, Сенцов - режиссёр, а не террорист, и Путин это знает?

17:55    
Как менять РЕАЛЬНОГО террориста Сенцова, получившего по СУДУ(!!!) 20 лет тюрьмы на серенького журналиста Вышинского, гуляющего на свободе????????? С ума, что ли, Путин сошёл?

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