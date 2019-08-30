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1:23

“Сегодня строят в Шиесе, а завтра будут в центре Питера”

В Петербурге 29 августа снова прошел митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Как и в прошлый раз, мероприятие провели на площади Ленина. По традиции перед входом на площадь стояли рамки металлодетектора и около 20 сотрудников полиции, которые как обычно досматривали сумки и читали плакаты активистов. 

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Перед началом митинга все внимание полицейских устремилось на небольшую группу подростков в одинаковых бежевых рубашках с черной повязкой на правой руке, которые пионерским строем шли по тротуарам к рамкам. Молодые люди оказались из движения националистов. Полицейские, увидев подростковый марш, сбежались ко входу и стали тщательно изучать плакаты вместе с содержимым карманов активистов. Минут через 10 подростков пропустили, и они устремились к импровизированной сцене, на которой уже выступали пришедшие. 

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Меньше повезло мусорному орлу “для Орлова” [губернатора Архангельской области Игоря Орлова]. Полицейские его не пропустили. По словам активистов, полицейские не дали пронести макет птицы из мусора, посчитав, что он может быть опасным для окружающих. 

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Митинг проходил в формате открытого микрофона: желающие выступить записывались и поочередно выходили к публике. Организаторы еще до начала мероприятия предупредили всех: никаких лозунгов про выборы и упоминаний партий и никакой агитации. Говорить можно только об экологии. 

Некоторые участники пришли с небольшими самодельными плакатами. Например, уроженка Архангельска и жительница Петербурга Екатерина стояла с альбомным листком, на котором синим фломастером был выведен известный лозунг: #Шиесмыстобой. По словам Екатерины, до митинга она была “абсолютно аполитична”, но наступил момент, “когда приходится вставать за свою Родину”. 

- Я понимаю, что этот полигон отравит миллионы, потому что это будет строительство на болоте. Это попадет в Северную Двину. Я не понимаю, зачем это делают и зачем травят мой регион, - рассказала она.

Студентка Ксения пришла вместе с молодым человеком. По мнению девушки, нет никакой разницы, “где строят эти свалки”. 

- Сегодня строят в Шиесе, а завтра будут в центре Питера строить, - предположила участница митинга. 

Знакомый Ксении Максим считает, что власти “об колено как бы сломали” людей. Максим уверен, что активистам мало чего удалось добиться в Шиесе, а их требования никто не учитывает. 

Активисты движения “Весна” тоже решили поддержать жителей поселка в Архангельской области. По словам одного из участников движения, вопрос Шиеса - это политический вопрос.

Еще одна уроженка Архангельска Татьяна на митинг в Петербурге попала случайно. Как она объяснила: “Шла, увидела и зашла”. Татьяна уверена, что только через многочисленные акции обычные люди смогут донести до властей свою позицию. Женщина считает, что в вопросе Шиеса пока нет положительного итога. 

- Результата, кроме объединения людей и информирования, пожалуй, в настоящий момент нет. И это не в пользу ни региональным, ни федеральным властям, - уверена Татьяна. 

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В основном и выступающие, и просто пришедшие говорили о проблемах экологии: о том, что строить мусорный полигон в Шиесе нельзя, что власти должны наконец-то услышать мнение обычных людей, что в Петербурге огромная проблема с раздельным сбором мусора, решать которую почему-то никто не торопится. Участники митинга требовали, чтобы в Архангельске прекратили уголовное преследование известного активиста Андрея Христофорова (Древарх Просветленный) и других противников мусорного полигона. 

Толпа встречала аплодисментами каждого говорящего, а в конце выступления скандировала уже привычные “Шиес мы с тобой” или “Поморье не помойка”.

Елена Владыкина


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