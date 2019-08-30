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12:27

В спецприемнике Яшин понял, что "системные либералы" хуже единороссов

фото ЗакС политика В спецприемнике Яшин понял, что "системные либералы" хуже единороссов

Политик Илья Яшин, отбывающий пятый подряд административный арест за организацию несанкционированных митингов, убедился, слушая в стенах спецприемника радио, что так называемые "системные либералы" представляют для общества больший вред и опасность, чем критикуемые им единороссы. Одна из причин - это стремление выглядеть цивилизованно при "плохой игре", что вводит людей в заблуждение. Именно так ведет себя кандидат, идущая на выборы в Мосгордуму от его 45 округа, Валерия Касамара.

"Единоросс понятен и примитивен: у него всё на лбу написано. А фальшивые «либералы» вполне могут казаться приличными, но не забывайте: они презирают свой народ. По их мнению, Путин здесь «главный европеец», который просто вынужден действовать жестко, чтобы контролировать толпу. Народ-то темный, иначе с ним никак", - гласит текст его записки из камеры.

Кроме того, на примере одного из прослушанных интервью Яшин понял, что помощи несправедливо преследуемые граждане от "сислибов" не дождутся. При этом, по наблюдениям оппозиционера, они обязательно объяснят свою моральную глухоту каким-нибудь казуистическим аргументом, к которому формально не придраться.

"Он искренне не понимает, зачем власть создает себе такой «репрессивный имидж»: ведь власть у нас гораздо более цивилизованная, чем кажется со стороны. А Яшин? Ну а что Яшин — он же «сам свой путь выбрал» и «знал, на что шел»", - привел он пример позиции главреда Forbes Николая Ускова.

Яшина сняли с выборов, поскольку, по версии Мосгоризбиркома, он не собрал нужного количества "чистых" подписей.

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13:19    
Какой же это либерал, если он против выборов , и за узурпирующий режим? Он за приватизацию прибыльных отраслей себе в карман и за социализацию обязанностей на всех остальных , он совсем не за свободный рынок и создание собственного предприятия с нуля, не надо путать, он за мародерство прибыльных советских отраслей для себя. И соответственно он лоялен антиконституционно удерживающему власть режиму, с тем же успехом мог быть лоялен при военном режиме. Т.е. он против выборов и демократии, он за узурпацию и военно-полицейский режим. Это не сислиб, это сисмародер.

12:33    
Что-то Яшин совсем раскис лишь за 45 суток на нарах...стал постоянно плакаться, нюни распустил на всех обижаться...А если дать лет 15 лагерей, то что тогда с ним будет?

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