Яшина в пятый раз арестовали на 10 суток

Незарегистрированного кандидата в депутаты столичной гордумы, оппозиционера Илью Яшина вновь - уже в пятый раз - суд арестовал на 10 суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, уведомляет "Медиазона".

Политика признали виновным в организации массовой акции протеста, прошедшей в Москве 3 августа. Поводом для ареста послужила публикация Яшина в Twitter.

С конца июля Яшину назначали административный арест уже четыре раза - за публичные призывы к выходу на несогласованные акции протеста против отказа регистрировать его и его соратников на выборах в Мосгордуму. Сам политик сумел побывать отнюдь не на каждой из них, потому что лидеров протеста стало традицией задерживать до начала той или иной демонстрации.

Самые массовые задержания случились 27 июля: в руки силовиков попали около 1400 человек, включая случайных прохожих. Перед тем, как регулярно лишать Яшина свободы, встречая его у стен спецприемников после выхода, силовики проводили у него дома ночные обыски.