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18:00

Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиции 240 тысяч рублей в пользу ресторана "Армения"

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиции 240 тысяч рублей в пользу ресторана "Армения"

Мосгорсуд оставил в силе решение о выплате по иску владельца ресторана "Армения" к оппозиционерам из-за акции протеста 27 июля 2019 года, передает "МБХ медиа".

Ответчиками по иску были Любовь Соболь, Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. Они оспорили решение суда о взыскании с них 241,5 тысячу рублей в пользу ООО "Анкор", которое владеет рестораном, но Мосгорсуд в удовлетворении жалобы отказал.

Тушинский суд Москвы обязал оппозиционеров выплатить 241,5 тысячу рублей ресторану в октябре 2019 года. Поводом для подачи иска стали претензии владельца заведения к акции протеста 27 июля: из-за нее якобы был сорван банкет. Истец требовал в общей сложности 551 тысячу рублей. Защита настаивала, что истец не доказал возникновение ущерба именно из-за действий ответчиков.

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