Суд взыскал с оппозиции 240 тысяч рублей за сорванный банкет в ресторане "Армения"

Тушинский райсуд Москвы счел, что столичные оппозиционеры в лице Александра Соловьева, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова сорвали банкет в ресторане "Армения", и постановил взыскать с них 241,5 тысячу рублей, передает "МБХ медиа".

Истец требовал взыскать упущенную выгоду из-за несостоявшегося мероприятия на 551 тысячу рублей. Общая стоимость банкета составляла 396 тысяч рублей, остальные недополученные 155 тысяч - это средний доход ресторана в выходной день.

Адвокат ответчиков Сергей Бадамшин сообщил, что вина ответчиков не доказана.

"В чем вина ответчиков? Они призывали закрыть ресторан? Дергали за ручки? Приходили туда с флагами, вытаптывали растения там? Я не могу взыскивать с ГБУ «Жилищник» за то, что мне сложно пройти", - констатировал он.

Это не первые иски, поданные к оппозиционерам из-за протестов. Иски также подавали ГБУ "Автомобильные дороги", МВД Москвы, таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.

Ранее Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам акций, постановив взыскать с последних 1,2 млн рублей.