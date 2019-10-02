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13:26

Суд взыскал с оппозиции 240 тысяч рублей за сорванный банкет в ресторане "Армения"

фото ЗакС политика Суд взыскал с оппозиции 240 тысяч рублей за сорванный банкет в ресторане "Армения"

Тушинский райсуд Москвы счел, что столичные оппозиционеры в лице Александра Соловьева, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Алексея Навального, Олега Степанова и Георгия Албурова сорвали банкет в ресторане "Армения", и постановил взыскать с них 241,5 тысячу рублей, передает "МБХ медиа".

Истец требовал взыскать упущенную выгоду из-за несостоявшегося мероприятия на 551 тысячу рублей. Общая стоимость банкета составляла 396 тысяч рублей, остальные недополученные 155 тысяч - это средний доход ресторана в выходной день.

Адвокат ответчиков Сергей Бадамшин сообщил, что вина ответчиков не доказана.

"В чем вина ответчиков? Они призывали закрыть ресторан? Дергали за ручки? Приходили туда с флагами, вытаптывали растения там? Я не могу взыскивать с ГБУ «Жилищник» за то, что мне сложно пройти", - констатировал он.

Это не первые иски, поданные к оппозиционерам из-за протестов. Иски также подавали ГБУ "Автомобильные дороги"МВД Москвы, таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.

Ранее Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам акций, постановив взыскать с последних 1,2 млн рублей.

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14:25    
13-57
Зато он кому-то пригоден.

13:57    
Непонятна причинно-следственная связь митинга и сорванного банкета. Судья профнепригоден.

13:44    
13-32
Время подлёта говнометателя - 6 минут от появления публикации. Дёшево, тупо, но зато быстро. В результате все понимают, что у таких исполнителей и работодатели - дешёвки.

13:32    
Суд-браво! Ресторан "Армения"- спасибо! Давить прозападных гадов надо всем здоровым ГРАЖДАНСКИМ обществом России!

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