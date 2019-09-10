Суд взыскал 1,2 млн рублей с организаторов митингов в Москве в пользу "Мосгортранса"

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам акций протеста в столице, постановив взыскать с последних 1,2 млн рублей, передает «Медиазона».

«Мосгортранс» требовал средства с оппозиционеров, решив, что из-за митинга 27 июля ГУП потерпел убытки при задержке движения маршрутного транспорта. Ответчиками были Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Владимир Милов, Александр Соловьев и Олег Степанов.

Сторона защиты просила суд привлечь к делу ГБУ «Автодороги», центральный округ войск Росгвардии и управление МВД по Москве как соответчиков. Адвокаты отметили, что часть дорог в центре Москвы в тот день перекрыли автомобили ГБУ «Автодороги» по указанию полицейских и росгвардейцев. Суд в ходатайстве отказал.

Это не первый иск, поданный к оппозиционерам из-за протестов. Иски также подавали ГБУ «Автомобильные дороги», ресторана «Армения» и таксомоторной компании «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.