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15:32

Суд оставил в силе взыскание 3,37 млн рублей с оппозиции в пользу МВД за протесты 27 июля

фото ЗакС политика Суд оставил в силе взыскание 3,37 млн рублей с оппозиции в пользу МВД за протесты 27 июля

Мосгорсуд оставил в силе решение взыскать с оппозиционных политиков 3,37 млн рублей в пользу МВД за проведение акции 27 июля 2019 года в центре столицы, на информацию в картотеке суда обратило внимание "МБХ медиа".

Ответчики обжаловали решение Симоновского суда Москвы, но Мосгорсуд их жалобы отклонил, оставив все без изменений. Среди ответчиков были Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Напомним, МВД в числе прочих ведомств и организаций подало к оппозиционерам иски за проведение двух акций в 2019 году в Москве: 27 июля и 3 августа. За акцию 3 августа суд постановил взыскать с Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу полицейских, по этому иску апелляция пока перенесена.

Также из-за этих же митингов деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали МосгортрансГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен, столичная прокуратура.

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