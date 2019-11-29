Мосгорсуд оставил в силе взыскание 1,2 млн рублей с оппозиционеров в пользу "Мосгортранса"

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании 1,2 млн рублей с оппозиционеров в пользу Мосгортранса по иску из-за акции протеста в центре столицы 27 июля, передает «МБХ медиа».

Юрист ФБК Александр Помазуев в ходе заседания подчеркнул, что его подзащитные признаны виновными в организации несогласованного митинга, но их вина в перекрытии улиц не доказана. Он отметил, что ответчики не могли мешать работе общественного транспорта, поскольку или были задержаны на тот момент, или не участвовали в акции.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко добавила, что поток людей регулировали сотрудникик полиции и Росгвардии, поэтому они ответственны за простой общественного транспорта. Представители Мосгортранса, в свою очередь, с решением Коптевского суда были полностью согласны, а вину ответчиков, по их словам, доказывают административные правонарушения.

Коптевский суд Москвы взыскал с оппозиционеров 1,2 млн рублей в сентябре. Среди ответчиков были Алексей Навальный, сотрудники ФБК и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

Из-за акций протеста деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали, кроме Мосгортранса, ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен, прокурор столицы, одна из лапшичных сети «Тянем-потянем».