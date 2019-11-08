Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве

Владелец одной из лапшичных сети «Тянем-потянем» Виталий Толкалов подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову после акций протеста в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на представителя Симоновского суда столицы.

Предприниматель требует от ответчиков 100 тысяч рублей. С чем именно связан иск и требование компенсации, не уточняется. До этого к Соболь и Албурову подавали иски из-за акции 3 августа, среди истцов – ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и московский метрополитен.

Кроме Соболь и Албурова, ряд госучреждений и фирм пытаются добиться в суде компенсации от оппозиционеров, которых считают организаторами акции 27 июля в центре Москвы. Так, полиция требует 10,2 млн рублей в общей сложности за свою работу на двух митингах, московский прокурор – 5 млн. Ресторан «Армения» отсудил у политиков 240 тысяч рублей за сорванный банкет.