Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:47

Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

фото ЗакС политика Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

Прокурор Москвы в своем иске к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа требует взыскать с ответчиков почти 5 млн рублей, передает «МБХ медиа» со ссылкой на представителя Черемушкинского суда столицы Ирэну Козаеву.

По словам Козаевой, за акцию 27 июля прокурор требует с ответчиков 2,557 млн рублей, за митинг 3 августа – 2,379 млн рублей. Средства истец просит взыскать «в счет возмещения ущерба, который был причинен Российской Федерации». Ущерб рассчитан из того, что для обеспечения безопасности были привлечены дополнительные силы и средства Росгвардии, к тому же потребовали дополнительные расходы на оплату труда росгвардейцев и горюче-смазочные материалы, задействованные в ходе митинга.

Об иске стало известно 9 сентября, тогда требования по делу не уточнялись. Среди ответчиков – Алексей Навальный, сотрудники ФБК Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев и Илья Яшин.

К оппозиционерам из-за акций протеста подавали иски ряд фирм и государственных учреждений. Новый иск – от управления МВД по Москве, которое потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции и техники на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Перед этим иски подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Сумма этих исков превысила 14 млн рублей. Иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн рублей был удовлетворен, позже суд постановил взыскать и 54,7 тысяч рублей в пользу метрополитена.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:25 МВД требует от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции на акциях протеста в Москве

7 октября, 20:19 Задержанных у Мосгорсуда экс-фигурантов «московского дела» отпустили из отдела полиции

7 октября, 19:07 Росгвардия не увидела нарушений в действиях бойцов ОМОНа, задержавших Павла Устинова

1 октября, 20:51 По решению суда московские оппозиционеры заплатят 3,4 млн за вытоптанный газон

27 сентября, 9:53 СК хочет продлить домашний арест фигуранту дела о "массовых беспорядках"

25 сентября, 14:46 Студенту ВШЭ Егору Жукову продлили домашний арест

20 сентября, 19:57 Яшин огорчен поведением в Мосгордуме поддержанного им в рамках "умного голосования" депутата

20 сентября, 18:57 Устинова увезли из СИЗО домой через черный ход

20 сентября, 15:22 В СПЧ обсудят изменение судебной системы на фоне дела Устинова

20 сентября, 13:07 Суд отпустил Павла Устинова из СИЗО

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:58 Альбац: Дело Светланы Прокопьевой абсолютно за пределами добра и зла

16:47 Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

16:25 Не дождавшись помощи властей, в Карелии самостоятельно провели мост на остров

16:22 Арбитражный суд Петербурга переехал в новое здание на улице Смольного

15:43 Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

15:19 Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

14:55 Экоактивистов тревожит обстановка в поселке имени Морозова

14:44 Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

14:43 Члены ГИК поспорили о работе ТИК №1

14:21 В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

13:54 В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

13:45 Набережную Матисова канала украсили новые деревья   1

13:43 Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ   1

12:59 Песков не понимает, как Трамп собиратся "поладить с Россией"   3

12:35 В Подмосковье поклонники Путина посвятили ему граффити величиной с дом

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru