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13:02

Прокурор Москвы подал в суд на Навального и ряд оппозиционеров

фото ЗакС политика Прокурор Москвы подал в суд на Навального и ряд оппозиционеров

Прокурор Москвы подал в Черемушскинский суд столицы иск к Алексею Навальному, ряду сотрудников ФБК и оппозиционерам, обратило внимание «МБХ медиа».

Среди ответчиков, кроме Навального, - сотрудники ФБК Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов, незарегистрированные кандидаты в Москгордуму Александр Соловьев и Илья Яшин.

Суд зарегистрировал иск 4 сентября, спустя пять дней он был оставлен без движения. Суть иска не уточняется, пресс-секретарь суда Ирэна Козаева сообщила, что истец требует взыскания денег. Иск оставлен без движения до 23 сентября.                                                                                                            

Ранее в суды массово поступали иски к Яшину, Жданову, Навальному, Соловьеву, Степанову и другим в связи с организацией массовых акций протестов в Москве. Иска о возмещении ущерба подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторана «Армения» и таксомоторной компании «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.

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15:26    
Тяжелый случай. Это точно прокурор?

13:42    
13:11, не сомневаемся, что в результате в тюрьме будет сидеть именно вор.

13:11    
13:08 Будет тебе и браво, и бис... Подожди немного.

13:08    
Прокурор-браво! Всех этих прозападных мразей во главе с Навальным на нары! Таково веление времени!

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