Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:21

СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"

фото ЗакС политика СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"

Украинский режиссер Олег Сенцов остается в СИЗО «Бутырка», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, Сенцова поместили в спецблок изолятора, который «практически недоступен» для посторонних людей. О путанице в данных, возникших ранее, – в частности, о сведениях про нахождение Сенцова в СИЗО «Лефортово» - источник заметил, что информация конфиденциальная, и из-за недоступности спецблока «журналисты не могли его обнаружить».

О переводе Сенцова в московский изолятор стало известно 29 августа. В Раде заявляли, что экстрадиция его и других осужденных в России украинцев состоится 30 августа. Официальных подтверждений нет.

Ранее суд Киева под личное поручительство освободил российского журналиста Кирилла Вышинского. Предполагается, что именно его обменяют на режиссера. Однако сам Вышинский ранее заявлял, что хочет самостоятельно доказать свою невиновность в суде.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:09   Григорий   snowtiger69@mail.ru
Молюсь за Олега, пусть скорее попадёт домой - к маме и детям! Олежка, держись, не сдавайся! Слава Украине! Героям слава!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства   2

15:21 СМИ: Сенцов остается в спецблоке СИЗО "Бутырка"

14:30 Муниципал: Кена сняли с выборов из-за "разжигания социальной розни" и поста о "черной" агитации

14:27 На повышение рейтинга канала “Санкт-Петербург” попросили 150 млн рублей из бюджета

14:23 Начальника новосибирской колонии задержали по подозрению в получении 1,3 млн рублей

14:00 Чиновники признали незаконным заваливание отходами карьера в поселке им. Свердлова

13:45 Муниципал: Суд прекратил дело о мелком хулиганстве против Полины Костылевой

13:43 Комитет по благоустройству Петербурга попросил 5,6 млрд рублей на содержание дорог

13:39 Макаров объяснил, что такое генетический блокадный код   9

13:36 Суд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга в Москве   4

13:28 ЦИК попросил не цитировать "либеральное" интервью Памфиловой для Associated Press   3

13:05 Архангельск возглавил список самых грязных городов

12:54 Муниципал: Суд отказался снимать с выборов Пивоварова из-за постов в соцсети

12:44 Смольный планирует увеличить проезд в метро до 47 рублей

12:27 В спецприемнике Яшин понял, что "системные либералы" хуже единороссов   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru