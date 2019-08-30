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19:56

По музею Набокова открыли виртуальный тур

фото ЗакС политика По музею Набокова открыли виртуальный тур

По музею имени Владимира Набокова, с 2008 года входящего в состав петербургского университета (СПбГУ), запустили приуроченный к 120-летию со дня рождения писателя виртуальный тур, говорится на сайте вуза.

Теперь интерьерами здания на Большой Морской улице, где писатель жил до своей эмиграции в двадцатилетнем возрасте, можно будет любоваться онлайн в любое удобное время. В квартире, в частности, находится его коллекция бабочек, первые издания его произведений и артефакты быта.

"Виртуальный тур — это неотъемлемая часть любого современного музея. <...> Это важный проект для иностранцев и всех тех, кто не живет в Петербурге, а значит — не может приехать в музей, чтобы увидеть экспонаты вживую", - отметил директор музея, литературовед Андрей Аствацатуров.

В первом квартале 2019 года здание закрывали на ремонт.

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