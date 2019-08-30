Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью

Политик Алексей Навальный прокомментировал в авторской программе пятый подряд административный арест одного из своих главных соратников Ильи Яшина. Его прогноз оказался неверным: лидеру Фонда борьбы с коррупцией казалось, что власть уже достаточно позлила и продержала в заключении лидеров протеста и начала оставлять их в покое. Об этом можно было судить на примере самого Навального, а также отпущенных из спецприемников незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и политических деятелей Владимира Милова, Михаила Светова и Константина Янкаускаса. Тем не менее, случай Яшина оказался особенным, и этому тоже нашлось объяснение у самого узника, которым он поделился с Навальным.

"Он говорит: "Меня не отпустят, потому что я выйду и буду агитировать против [Валерии] Касамары, которая баллотируется в моем округе, и она, конечно, проиграет, если я просто пройдусь по дворам и по своему району". Его там отлично знают, и "закрыли" его для того, чтобы эта женщина выиграла", - рассказал оппозиционер.

В очередной раз надолго или на считанные секунды покинуть стены спецприемника Яшину предстоит прямо перед выборами, до которых его не допустили - 7 сентября. Как организатору несанкционированных акций протеста ему пять раз присуждали по 10 суток ареста.