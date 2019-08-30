Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

20:50

Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

фото ЗакС политика Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

Задержанных на вчерашнем митинге против строительства полигона в Шиесе активистов незарегистрированной партии "Другая Россия" Сергея Гребнева и Александра Яшина отпустили вечером 30 августа под обязательство о явке в суд, сообщила ЗАКС.Ру пресс-секретарь петербургского отделения партии Любовь Шатохина.

В отношении Гребнева и Яшина составили протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушения правил проведения массового мероприятия) за участие в акции возле представительства МИД РФ по поводу высказываний министра Сергея Лаврова о возможности передачи части Южных Курил Японии, состоявшейся в минувший вторник. 

О дате заседания суда активистов уведомят позже. Как сообщила представитель "Другой России", им обещали прислать об этом sms из суда. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства

25 августа, 16:21 Полицейские задержали еще одного пикетчика у Гостиного двора

25 августа, 14:56 У Гостиного двора задержали пикетчика за отказ передать паспорт в руки полицейскому

25 августа, 12:51 На фотокорреспондента "Медиазоны" Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

15 августа, 15:04 Активистку штаба Навального в Петербурге прокатили до отдела полиции после выхода из спецприемника

12 августа, 15:59 Ольгу Гусеву арестовали на 6 суток из-за призывов к одиночным пикетам у Гостиного двора

10 августа, 21:18 Число задержанных в Москве превысило 170 человек

10 августа, 16:31 Кандидату в мундепы Чупрунову вменяют нарушение при агитации после пикета на Невском

10 августа, 15:16 На протестной акции в Петербурге распылили перцовый баллончик

10 августа, 15:09 В Петербурге пытались задержать журналистку "Новой газеты" и фотографа "Коммерсанта"

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:26 Муниципал: Самовыдвиженка подала иск о снятии Вавилиной с выборов

21:45 Режиссеры тоже снимаются

21:00 Муниципал: Суд зарегистрировал новые иски о снятии с выборов Пивоварова и Грязневич

20:55 Пятый арест Яшина стал для Навального неожиданностью

20:50 Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

20:39 Задержанных по КУСП активистов "Весны" отпустили из полиции

20:12 Горизбирком будет вычеркивать Бортко из бюллетеней

19:56 По музею Набокова открыли виртуальный тур

19:24 Видео в блоге участника московских "беспорядков" Егора Жукова проверят на экстремизм   1

19:13 Максим Шевченко: Снятие Бортко с выборов – неправильный шаг   4

19:09 Слабунова о снятии Бортко с выборов: Коммунисты всегда работают в тесной связке с партией власти   1

18:45 Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора   8

18:44 Милонову не хватает "прекрасных традиций прошлого" в петербургской политике   1

18:40 Губернаторские дебаты: идти нельзя игнорировать

18:19 Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы   5

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru