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13:31

Юлия Галямина вышла на свободу после трех подряд административных арестов

фото ЗакС политика Юлия Галямина вышла на свободу после трех подряд административных арестов

Столичный муниципальный депутат и несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина покинула стены спецприемника после третьего подряд административного ареста. На этот раз ее не караулили полицейские, и ей удалось отправиться по своим делам, сообщила она сама в Twitter.

На последнем суде она заявляла о том, что квалифицирует свое преследование как целиком политически мотивированное.

Ранее по "митинговым" статьям, обвиняемая всякий раз в организации несанкционированных митингов за допуск кандидатов в Мосгордуму, она получала 15 и два раза по 10 суток.

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