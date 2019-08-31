В центре Москвы началась несанкционированная протестная "прогулка"

На несанкционированном столичном шествии за свободу собраний, объявленном юристом ФБК и незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, увеличивается количество участников. Пока они не трогаются с места.

Возле Чистых прудов скапливаются также и автозаки. Люди стоят с плакатами, часть из них - в поддержку политзаключенных, другая часть - символические чистые листы. На акции замечены политический активист Сергей Мохнаткин, несмотря на то, что находится под очередным следствием, и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

Предыдущие несогласованные акции, инициированные московскими оппозиционерами, начиная с конца июля, жестоко разгонялись, а их вдохновителей задерживали превентивно с тем, чтобы изолировать от общества в спецприемнике.

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