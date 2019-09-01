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10:35

Три новые станции Фрунзенского радиуса откроют 5 сентября

фото ЗакС политика Три новые станции Фрунзенского радиуса откроют 5 сентября

Новые станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" - презентуют горожанам 5 сентября, извещает пресс-служба Смольного.

Церемония стартует в 11:00.

Накануне, 31 августа, вечером временный градоначальник Петербурга Александр Беглов в очередной раз проверил ход работ на трех объектах.

"Все практически готово, но имеются определенные недостатки, которые должны быть устранены, потому что это будет влиять на качество обслуживания пассажиров", - отметил врио.

На станциях закончены отделочные работы, установлены инженерные системы, противопожарные датчики, освещение, - платформы готовы к оперативному запуску.

Открыть новые станции к 1 сентября 2019 года подрядчик их строительства - компания "Метрострой" - обещал ещё в феврале. несмотря на то, что изначально должен была сдать их в конце 2018 года.

Предприятие и Смольный обвиняли в срывах сроков друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Калининской линии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:17   Виталий   kcondratovitch@yandex.ru
Ну, знаете, проблемы везде возникают.
Благо, и застройщик и власти города всё же  пришли к соглашению и не оставили людей без метро. А то, если честно, мы уж переживать начали.

13:16    
Теперь Шушары стали отличным местом для сборищ оппозиционного сброда. Шушеру - в Шушары !!! Нечего гадить центр нашего прекрасного города.

13:06    
Господа говнометатели ! Почему молчите ? Ведь это "Брехлов" (как вы "остроумно" пишете) специально перед выборами обещает, а ничего не будет. Метро и не думали строить, это наглая ложь воровской власти. Если и построят, то ездить на нём не надо ! Там кругом кровавая гэбня, гвардейцы кардинала  и едросы.

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