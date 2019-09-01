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11:20

Топилин сообщил, что россияне стали жить здоровее и оттого - дольше

фото ЗакС политика Топилин сообщил, что россияне стали жить здоровее и оттого - дольше

Выступая с речью на саммите "Группы двадцати" в Японии, руководитель Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин известил собравшихся, что, как ему известно, демографическая ситуация в России неуклонно идет "на поправку", становясь с каждым годом все лучше.

В числе приоритетных задач правительства, отметил он, - к 2030 году увеличить продолжительность жизни граждан РФ до 80 лет.

"Благодаря комплексу мер, принимаемых государством и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - цитирует заявление министра "Интерфакс".

Завершил свое послание Топилин, сообщив, что несмотря на снижение количества граждан трудоспособного возраста, ситуация на российском рынке труда остается стабильной.

Напомним, не так давно Росстат привел данные о том, сколько человек проживает в России, отметив продолжающую расти гендерную разницу.

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