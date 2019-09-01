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14:10

В Роскосмосе начали собирать "Царь-двигатель"

фото ЗакС политика В Роскосмосе начали собирать "Царь-двигатель"

Подведомственное Роскосмосу предприятие НПО "Энергомаш" приступило к сборке жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ - который, как уверяет глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, будет самым мощным и не имеющим аналогов в мире. Между собой технологи именуют агрегат "Царь-двигателем".

Согласно техзаданию к госзакупке, которую изучило РИА "Новости", НПО начинает закупать сортовой прокат литейных сталей и сплавов РД-171 для производства двигателей. На цели предусмотрена сумма в 19,5 млн рублей.

"Царь-двигатель" будет установлен на ракету "Союз-5" ("Иртыш"), первый запуск которой запланирован на второе полугодие 2022 года. "Движок" способен будет доставлять на орбиту до 17 тонн груза.

Постигнет ли двигатель участь "Царь-пушки", в честь которой его назвали и которая, по утверждению историков, не произвела ни единого выстрела, покажут испытания.

А не так давно на орбиту отправился робот "Фёдор".

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