Шульман назвала одну из причин преследования московских протестующих

Доцент РАНХиГС и член президентского Совета по правам человека Екатерина Шульман выдвинула кажущуюся ей наиболее правдоподобной версию того, почему выборы в Мосгордуму проходят столь скандально - с недопуском кандидатом и уголовным преследованием их сторонников. Согласно этой версии, у органов власти имеются некие данные об умонастроениях граждан, которые заставляют мобилизовывать бойцов силовых ведомств в огромных количествах.

"У этих людей, видимо, есть какая-то очень ужасная социология, которой они нам не показывают, но на основании которой они действуют. Видимо, их опросы показывают им нечто чудовищное. На основании этого снимаются кандидаты куда угодно, в Петербурге и в Москве, где, видимо все, на кого укажет Яшин, будут считаться автоматическими победителями", - предположила ученый в интервью на YouTube-канале Macknack.

По ее словам, в одной "властной голове" уживаются одновременно и неадекватная паника ("все хотят видеть Навального президентом, а Яшина - мэром"), и неадекватная самоуверенность ("крымский консенсус"). Такое состояние Шульман квалифицирует как расстройство психики.