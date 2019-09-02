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11:23

Шульман назвала одну из причин преследования московских протестующих

фото ЗакС политика Шульман назвала одну из причин преследования московских протестующих

Доцент РАНХиГС и член президентского Совета по правам человека Екатерина Шульман выдвинула кажущуюся ей наиболее правдоподобной версию того, почему выборы в Мосгордуму проходят столь скандально - с недопуском кандидатом и уголовным преследованием их сторонников. Согласно этой версии, у органов власти имеются некие данные об умонастроениях граждан, которые заставляют мобилизовывать бойцов силовых ведомств в огромных количествах.

"У этих людей, видимо, есть какая-то очень ужасная социология, которой они нам не показывают, но на основании которой они действуют. Видимо, их опросы показывают им нечто чудовищное. На основании этого снимаются кандидаты куда угодно, в Петербурге и в Москве, где, видимо все, на кого укажет Яшин, будут считаться автоматическими победителями", - предположила ученый в интервью на YouTube-канале Macknack.

По ее словам, в одной "властной голове" уживаются одновременно и неадекватная паника ("все хотят видеть Навального президентом, а Яшина - мэром"), и неадекватная самоуверенность ("крымский консенсус"). Такое состояние Шульман квалифицирует как расстройство психики.

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14:36    
14:24 - кровавые мечты свихнувшегося от ненависти русофоба.

14:24    
Отечество в опасности! Все на священную борьбу с прозападной "пятой колонной"! Когда сотни эшелонов с чеченцами из Грозного с острыми кинжалами устремятся в Москву на подавление антироссийского бунта во главе с Навальным и другими американскими подстилками???

14:16    
Не надо путать врагов россии и своих политических. А иначе демократически выбранная власть примет меры к съехавшим с катушек.

12:46    
12:12 Через некоторое время, новая власть примет меры (не жестокие, а вполне обычные и законные) к внутренним врагам России, вроде тебя. И выборы будут проходить спокойно, власть меняться в зависимости от отношения к ней граждан, без государственного терроризма внутри страны.

12:12    
Власть(государство) обязана принимать самые жестокие(!!!!!!!!!!!!!!!) меры в борьбе с внутренними врагами России, посягающими на её суверенитет и ВЕЛИЧИЕ!!! А выборы-это полная ерунда, лишь развлекалово для народа!

12:00    
Это агония.

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