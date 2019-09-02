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12:20

Путин наградил зампреда ЦИК Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

фото ЗакС политика Путин наградил зампреда ЦИК Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Владимир Путин подписал указ о присуждении ряду именитых россиян высших государственных наград. Такой, в частности, удостоился и зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, которому согласно документу за подписью главы государства достался орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

В качестве обоснования - "за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу".

Кроме Булаева к госнаградам - "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" - представили заместителя министра финансов Сергея Сторчака, замглавы Росстата Ирину Масакову.

Напомним, 30 августа Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о недвижимости, принадлежащей Булаеву, а также о якобы выделенных ему государством 150 млрд рублей.

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14:49    
Лучше бы триппером его наградил.

14:23    
Это явный сознательный знак что кое-кто путает себя с отечеством.

13:17    
Награждать Булаева есть за что! Достаточно посмотреть заседание ЦИК по передаче мандата депутата Годумы Грудинину.
Слушать Булаева  было стыдно. Но он заказ отрабатывал!

12:57   Бордунов  
У воровского шныря (12:25) радость - украдены выборы, чтобы воровать деньги налогоплательщиков, а ему перепадет целых 85 рублей.

12:39    
12:25 Ишь ты, ещё выборы не закончились, болезная "Памфилова" ещё не передала полномочия прохвосту Булаеву, а его уже и награждают, и поздравляют!

12:25    
Искренние поздравления защитнику России за недопуск к власти в Москве её прозападных врагов!

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