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Муниципал

12:49

Суд отказал самовыдвиженке в иске против Вавилиной

фото ЗакС политика Суд отказал самовыдвиженке в иске против Вавилиной

Василеостровский районный суд 2 августа отказал самовыдвиженке в муниципальные депутаты МО "Гавань" Любови Яблоковой в иске против оппонента на муниципальных выборах от "Справедливой России" Нэлли Вавилиной. Яблокова требовала отменить регистрацию Вавилиной из-за поста пользователей в группе "Живем на Васильевском!", основателем которой является эссерка. 

В рамках иска специалисты Елена Цыпкина и Денис Чернов проанализировали пост в группе "Живем на Васильевском", в котором один из подписчиков пожаловался на большое число приезжих семей в Петербурге. В итоге эксперты обнаружили в посте и комментариях к нему высказывания, "побуждающие к совершению деяния "экстремистской направленности".

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