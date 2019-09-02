Заявивший о пытках в ФСБ Павел Зломнов скрылся из-под домашнего ареста

Петербуржец Павел Зломнов, которому инкриминируют оправдание терроризма, исчез, находясь под домашним арестом, о чем сообщил "Эху Москвы" его адвокат, брат Зломнова Михаил.

Поступок может объясняться тем, что, по информации адвоката, суд выразил желание поместить фигуранта уголовного дела в СИЗО. В минувший уик-энд дачу и квартиру родственников подсудимого обыскивали.

Помимо уголовного дела в отношении себя, 37-летний Павел Зломнов известен также заявлениями о примененных к нему пытках со стороны сотрудников ФСБ.

"Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император", - жаловался ранее Зломнов на обстоятельства своего задержания.

Впервые задержанный по делу в январе 2018 года, он провел под стражей более года, в связи с чем правозащитный центр "Мемориал" признал мужчину политзаключенным. Обвиняют его, помимо оправдания терроризма, еще по двум уголовным статьям - об оскорблении представителя власти и незаконном обороте оружия. Под государственное преследование попали и другие члены его семьи.

Подробнее о его деле, и о том, как адвокаты были готовы защищать Зломновых в судах – в материале ЗАКС.Ру.