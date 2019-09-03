КПРФ желает провести три акции протеста после выборов в Мосгордуму

Столичное отделение КПРФ подало в мэрию сразу три заявки на проведение протестный акций после выборов - 9, 10 и 14 сентября, приводит "Коммерсант" заявление, сделанное секретарем горкома партии Валерием Рашкиным.

"Мы сделали заявку в мэрию на 9 сентября на 19:00, на 10 сентября на 19:00 и на 14 сентября на 12:00 на Пушкинскую площадь либо площадь Революции, как они посчитают нужным. Это будет связано именно с подведением итогов выборов в Москве, начиная с выдвижения и несправедливой регистрации кандидатов и спойлеров в виде „Коммунистов России“ и нерегистрации кандидатов, которые неугодны для мэрии", - пояснил суть будущих мероприятий Рашкин.

Ответа из мэрии пока не поступило.

Также на 14 сентября член политсовета "Партии перемен" Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева подала заявку на проведение на проспекте Сахарова митинга в защиту прав человека.