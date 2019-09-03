Яшину на 50 минут сократили срок пятого административного ареста

Городской суд Москвы сократил последний на данный момент, пятый, срок административного ареста политику Илье Яшину на 50 минут, поделился его адвокат с "МБХ медиа".

"Да, на 50 минут сократили срок ареста, потому что фактически он был задержан в 14:20 на выходе из спецприемника, а суд первой инстанции указал начало отбытия наказания 15:00", - уточнил защитник.

29 августа Тверской суд отправил Яшина на очередные 10 суток в спецприемник за призывы к участию в несанкционированной акции протеста, прошедшей 3 августа.

С конца июля Яшину назначали административный арест уже четыре раза - за публичные призывы к выходу на несогласованные акции протеста против отказа регистрировать его и его соратников на выборах в Мосгордуму. Сам политик сумел побывать отнюдь не на каждой из них, потому что лидеров протеста стало традицией задерживать до начала той или иной демонстрации.

Самые массовые задержания случились 27 июля: в руки силовиков попали около 1400 человек, включая случайных прохожих. Перед тем, как регулярно лишать Яшина свободы, встречая его у стен спецприемников после выхода, силовики проводили у него дома ночные обыски.