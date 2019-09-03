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Новости

14:40

Яшину на 50 минут сократили срок пятого административного ареста

фото ЗакС политика Яшину на 50 минут сократили срок пятого административного ареста

Городской суд Москвы сократил последний на данный момент, пятый, срок административного ареста политику Илье Яшину на 50 минут, поделился его адвокат с "МБХ медиа".

"Да, на 50 минут сократили срок ареста, потому что фактически он был задержан в 14:20 на выходе из спецприемника, а суд первой инстанции указал начало отбытия наказания 15:00", - уточнил защитник.

29 августа Тверской суд отправил Яшина на очередные 10 суток в спецприемник за призывы к участию в несанкционированной акции протеста, прошедшей 3 августа.

С конца июля Яшину назначали административный арест уже четыре раза - за публичные призывы к выходу на несогласованные акции протеста против отказа регистрировать его и его соратников на выборах в Мосгордуму. Сам политик сумел побывать отнюдь не на каждой из них, потому что лидеров протеста стало традицией задерживать до начала той или иной демонстрации.

Самые массовые задержания случились 27 июля: в руки силовиков попали около 1400 человек, включая случайных прохожих. Перед тем, как регулярно лишать Яшина свободы, встречая его у стен спецприемников после выхода, силовики проводили у него дома ночные обыски.

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16:25    
Надо создавать общественные комитеты замещающие эти суды и следователей.

16:23    
14.55
Когда же тебя посодют, юродивый?

15:53    
Режим демонстративно извращается.

14:55    
Нормальный Яшин - это Яшин в робе на нарах, а ещё лучше в кандалах с тачкой на урановом руднике!

Страница 1-ая (всего: 1)
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