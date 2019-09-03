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17:35

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева

фото ЗакС политика Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева

Практически у порога собственной квартиры в Москве полицейские задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева, информирует "МБХ медиа".

Правоохранители забрали его с собой в отдел для уточнения обстоятельств участия "забракованного" выдвиженца в несанкционированном шествии 31 августа.

Добавим, накануне вечером также были задержаны журналист Илья Азар, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и сотрудник ФБК Николай Ляскин. В отношении последнего составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения митинга), на Азара и Соболь завели дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

2 сентября полиция сообщила, что возбудила дело по статье 20.2 КоАП из-за акции 31 августа. Прогулка, между тем, не омрачилась задержаниями протестующих.

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