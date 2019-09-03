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Муниципал

19:12

Горсуд вернул на выборы кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова после снятия из-за скриншотов "Яндекс.Карт"

фото ЗакС политика Горсуд вернул на выборы кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова после снятия из-за скриншотов "Яндекс.Карт"

Горсуд восстановил на выборах кандидата в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Ярослава Кострова после очередной отмены регистрации, сообщил Костров в разговоре с ЗАКС.Ру.

Смольнинский суд Петербурга отменил регистрацию Кострова на выборах 30 сентября. По словам Кострова, истец Ирина Бабиченко сочла, что использование кандидатом скриншотов с сервиса «Яндекс.Карты» нарушает авторские права «Яндекса». На заседании суда, по словам Кострова, она не присутствовала.

В судах истцы – Бабиченко и ИКМО «Смольнинское» - не предоставили доказательств в пользу своих претензий, отметил Костров. По его словам, их единственным доводом была схожесть изображений. Костров сообщил, что обращался к представителям «Яндекса», и ему ответили, что не считают возможным преследовать его за использование скриншотов своих сервисов.

«И вообще, только [«Яндекс»] имеет право обращаться в суд [с подобными претензиями]. И без его присутствия рассматривать вопрос авторского права абсурдно», - пересказал ответ компании Костров.

Это была третья попытка снять Кострова с выборов. Ранее в августе Горсуд восстанавливал его на выборах после того, как его соперник, Владимир Беличенко, требовал снять конкурента с выборов из-за репоста записи с фотографией юриста ИКМО. В репосте он усмотрел признаки нарушения законов об агитации и авторских правах.

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19:51    
Во кастратик то рвется к власти

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19:12 Муниципал: Горсуд вернул на выборы кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова после снятия из-за скриншотов "Яндекс.Карт"

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