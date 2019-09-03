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20:57

Главу Либертарианской партии Бойко и активиста Гальперина арестовали из-за акции 31 августа в Москве

фото ЗакС политика Главу Либертарианской партии Бойко и активиста Гальперина арестовали из-за акции 31 августа в Москве

Глава Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин арестованы за участие в несогласованном шествии 31 августа в Москве.

Суд арестовал Бойко на 10 дней, сообщил либертарианец Михаил Светов. Гальперин сообщил в Facebook о своем аресте на 30 суток. Для него это уже второй такой арест за последнее время.

Бойко и Гальперина задержали 3 сентября, либертарианцу вменили ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). В отношении Гальперина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

Ранее по ч. 8 ст. 20.2 КоАП Троицкий суд оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за ту же акцию 31 августа. Для Соболь это четвертый штраф на такую сумму.

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