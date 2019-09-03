Соболь в четвертый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции протеста в Москве

Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей, признав виновной в организации несогласованного шествия и митинга 31 августа, сообщили в «Апологии протеста».

Соболь признали виновной в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Ей вменили организацию несогласованной акции протестов путем размещения видеоролика на YouTube.

Это уже четвертый столь крупный штраф, выписанный Соболь. На 300 тысяч рублей ее штрафовали за акцию 14 июля у Мосгоризбиркома, митинг 15 июля на Трубной площади и за шествие 3 августа. Сумма штрафов уже превышает 1,2 млн рублей.

Назначить Соболь административный арест не могут, согласно КоАП, поскольку у нее есть малолетний ребенок. Другие незарегистрированные кандидаты, которых считают организаторами митингов, отбывают аресты. Например, Илья Яшин уже в четвертый раз отбывает 10 суток ареста. Мосгорсуд сократил ему срок на 50 минут.