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9:10

Прокуратура просит дать 4,5 лет заключения прикоснувшемуся к шлему росгвардейца демонстранту

фото ЗакС политика Прокуратура просит дать 4,5 лет заключения прикоснувшемуся к шлему росгвардейца демонстранту

Участнику несанкционированной московской акции протеста 27 июля Кириллу Жукову, уличенному в нападении на представителя власти, сторона обвинения попросила присудить 4,5 года лишения свободы. Столь суровой меры наказания, по мнению прокуратуры, он заслужил тем, что в давке Жуков ухватился за забрало шлема одного из росгвардейцев и тем самым причинил ему физические страдания. Об этом сообщила "Медиазона" из здания суда.

Большинство вопросов со стороны адвоката, обращенных к пострадавшему силовику и порой весьма резонных, судья сняла и не позволила обсуждать.

Действия 28-летнего Кирилла Жукова рассматривались в суде как насилие и как удар в лицо. Примечательно, что сам он в недавнем прошлом тоже был сотрудником силовых структур.

Напомним, после событий 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в отношении людей, вышедших на улицу требовать допуска до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Впоследствии статью для фигурантов дела стали переквалифицировать. С пятерых оказавшихся в СИЗО фигурантов накануне, 3 сентября, обвинение было снято. Однофамильца Кирилла Жукова, Егора, перевели под домашний арест. Реальные сроки в тот день суд тоже вынес.

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