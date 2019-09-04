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10:54

Имя Жореса Алферова получит сад на севере Петербурга

фото ЗакС политика Имя Жореса Алферова получит сад на севере Петербурга

Топонимическая комиссия Петербурга решила присвоить имя нобелевского лауреата по физике, депутата Госдумы Жореса Алферова саду в Калининском районе, передает «Интерфакс».

По словам члена комиссии Алексея Ерофеева, носить имя Алферова будет сад между проспектом Науки и улицей Верности. На заседании представители РАН отметили, что сад может стать пространством научно-рекреационной зоны, где можно будет проводить практические занятия со школьниками. Подойдет этот сад и для установки памятника Алферову, уверен Ерофеев.

Окончательно имя академика саду присвоят, когда будет подписано соответствующее постановление врио губернатора.

Жорес Алферов – доктор технических наук, вице-президент РАН, депутат Госдумы от КПРФ. Стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур. Был депутатом Госдумы. Скончался 1 марта на 89-м году жизни.

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