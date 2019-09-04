Памфилова не видит нарушений закона в проекте Навального "Умное голосование"

Глава Центризбиркома Элла Памфиова не видит нарушений законодательства в проекте «Умное голосование» и рассматривает его как вариант предвыборной агитации, передает «Интерфакс».

«У ребят идет обсуждение. Они там рубятся между собой. Это хорошо. Слава богу, флаг им в руки, пусть обсуждают, пусть агитируют», - сказала Памфилова на заседании ЦИК, отвечая на вопрос об анализе законности проекта. «Умное голосование» Памфилова назвала делом сторонников Навального и личным делом каждого, прислушиваться к нему или нет.

Списки кандидатов в рамках проекта команда Навального представила 3 сентября. Список был составлен, в том числе, на основе соцопросов. После этого в ЦИК заявили о намерении проверить проект на соответствие закону.