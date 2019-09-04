Официальное сообщество МО «Морской» опубликовало стихи о Синице, Соболе и Навальном

Сотрудники муниципального образования «Морской» разместили в официальном сообществе муниципалитета «ВКонтакте» стихотворение о московском блогере Вадиме Синице, осужденном на пять лет за «твит» про детей силовиков.

В произведении упоминаются оппозиционные политики Любовь Соболь, Алексей Навальный и Илья Яшин, а также бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 9 лет колонии по делу о взятке.

Наполнением контента сообщества занимаются сотрудники муниципальной администрации. В описании страницы говорится, что в ней публикуется информация «о муниципальных мероприятиях, экскурсиях, подарках и многом другом».

Напомним, председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров ранее не раз заявлял, что политики не должно быть в муниципальных советах.

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