На акцию КПРФ против застройки завода "Светлана" пришли 50 человек

В Удельном парке вечером 3 сентября начался митинг против возведения жилья на территории завода "Светлана" и уплотнительной застройки в других районах Петербурга.

В акции принимает участие около 50 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В ходе митинга ведется сбор подписей жителей против застройки.

Все выступающие говорят о ситуации в петербургских муниципалитетах и призывают идти на муниципальные выборы 8 сентября.

КПРФ долгое время пытается привлечь внимание общественности к застройке территории завода "Светлана", на месте которого компания Setl City планирует возвести жилой комплекс Svetlana Park. Коммунисты считают, что часть зеленой зоны Удельного парка в связи с планами на застройку тоже может оказаться в зоне риска, так как через нее могут провести дорогу.

Сергей Еремеев