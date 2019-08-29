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15:07

Глава комитета по промышленной политике Петербурга пообещал защищать городскую промышленность

фото ЗакС политика Глава комитета по промышленной политике Петербурга пообещал защищать городскую промышленность

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Юрий Калабин во время «нулевых чтений» бюджета Петербурга на 2020 год заверил депутата от КПРФ Ирину Иванову, что его ведомство ведет и будет продолжать «политику преференциальной защиты» городских промышленных предприятий.

Задавая вопрос, Иванова отметила, что сама живет рядом с «уничтоженным заводом "Светлана"», на месте которого компания Setl City планирует возвести жилой комплекс Svetlana Park. Коммунистка предположила, что дорогу к новому жилью решат проводить через Удельный парк, тем самым уничтожив и часть зеленой зоны.

Калабин в ответ признался, что не ожидал таких вопросов в свой адрес, отметив, что его комитет «не ослабил свою позицию» и вопросы переноса промышленных предприятий, а также изменения назначений городских зон рассматривает тщательно.

Сергей Еремеев


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18:11    
Да пора остановиться с жилыми комплексами.

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