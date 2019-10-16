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10:35

Петербургский парламент окончательно утвердил корректировку регионального бюджета

фото ЗакС политика Петербургский парламент окончательно утвердил корректировку регионального бюджета

Законодательное собрание Петербурга 16 октября приняло в целом законопроект о корректировке городского бюджета на 2019 год. Перед третьим чтением в документ были внесены только юридико-технические правки.

Расходная часть бюджета в окончательной редакции составляет 666,5 млрд рублей, доходная - 628 млрд рублей, дефицит - 38,6 млрд рублей.

Также 16 октября планируется торжественное внесение в Мариинский дворец законопроекта о бюджете Петербурга на 2020 год. Его первое чтение намечено на 30 октября.

Сергей Еремеев

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