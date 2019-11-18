Единороссы решили направить часть бюджета на храмы, суды и столовую ЗакСа

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания поддержал только три поправки в бюджет на 2020 год, отклонив при этом все предложения оппозиционных фракций, передает «Фонтанка.ру».

Одобрение получили две поправки губернатора Петербурга Александра Беглова и одна – фракции «Единая Россия». Единороссы предложили перераспредилить 704 млн рублей, основную часть которых они хотят забрать из резервного фонда Смольного. 254,9 млн рублей единороссы направят КГИОП, половина этих денег – субсидии религиозным организациям, в собственности которых находятся охраняемые культурные объекты.

137 млн рублей предложено добавить комитету по вопросам законности. Основая часть средств пойдет на ремонт зданий судов и правоохранительных органов. 80,9 млн рублей единороссы намерены отдать на издание газеты «Вечерний Санкт-Петербург», еще 12 млн получит ГУП «Столовая Мариинского дворца», которое кормит депутатов.

От 5 до 15 млн рублей получат от единороссов 15 муниципальных образований в Петербурга. Из них три муниципалитета расположены в Петроградском районе – на избирательной территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Это МО «Петровский», «Кронверкское» и «Введенский». Также деньги передадут муниципалитетам, которые расположены в избирательном округе вице-спикеров Заксобрания Анатолия Дроздова и Сергея Соловьева.

Ранее Беглов предложил поправку в бюджет, урезающую субсидию на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Случилось это на фоне повышения цен на разовый проезд в метро и на наземных маршрутах: до 55 и 50 рублей соответственно. На этапе «нулевых» чтений бюджета Петербурга предполагалось, что проезд в транспорте подорожает на 2 рубля, затем глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил о подорожании на 5 рублей. Подробнее о том, как чиновники и депутаты обсуждали проект бюджета в конце октября – в материале ЗАКС.Ру.

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