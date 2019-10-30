За что ругали “социальный” проект бюджета Петербурга

Чиновники Смольного, рассуждая о проекте городского бюджета на 2020 год, практически каждый раз используют слово “социальный”. Документ призван воплотить в жизнь многочисленные обещания, который губернатор Александр Беглов давал во время своей предвыборной кампании. Во время первого чтения бюджета в ЗакСе, 30 октября, оказалось, что у него есть непримиримые противники. Причем представители КПРФ и “Яблока” критиковали проект за его недостаточную социальность. ЗАКС.Ру рассказывает, что не понравилось оппозиции.

Метро

Представляя депутатам проект бюджета Петербурга на 2020 год , губернатор Александр Беглов заявил, что за три года город планирует потратить на развитие метрополитена 65 миллиардов рублей. Он отметил, что при необходимости эта сумма будет увеличена.

Руководитель петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова, заявившая с трибуны, что все три члена фракции коммунистов не будут голосовать за предложенный проект бюджета, заметила, что финансирование развития подземки на 2020 год снижено даже по сравнению с 2019 годом. Если в текущем году на метрополитен выделили 18 млрд рублей, то в следующем - 13,7 млрд.

Беглов снижение финансирования объяснил тем, что единственный в городе строитель подземки, компания “Метрострой”, все равно больше не освоит.

- Реальность такова, что "Метрострой" может осваивать только 13-14 млрд рублей в год, - заметил глава города и тут же заверил, что в Смольном уже ищут выход из сложившейся ситуации.

Увеличение оплаты проезда

Еще на этапе “нулевых” чтений бюджета было объявлено, что проезд в общественном транспорте в 2020 год подоражает на 2 рубля, позже председатель комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что все же на 5 рублей. 30 октября в Мариинском дворце вице-губернатор Эдуард Батанов признался, что даже такое повышение тарифа не выведет его на уровень выше себестоимости.

Цены за проезд на общественном транспорте не увеличивались с 2017 года, а стоимость электроэнергии и дизеля растут стремительно. Чиновник заявил, что городу придется либо наращивать субсидирование перевозчиков либо менять тарифы. По его словам, в Смольном рассматривают разные варианты. Конечный он пообещал обсудить с парламентом.

Поднявший тему оплаты проезда депутат “Яблока” Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что согласно объему субсидий, заложенному в текущей редакции проекта бюджета, рост цен на наземный общественный транспорт должен увеличиться на 10 рублей, а на метро - на 15 рублей. По словам “яблочника”, об этом ему накануне сообщили заместители председателя комитета по транспорту Валерий Молодец и Владимир Реунов.

Вишневский заявил, что деньги на увеличение субсидий можно взять, отказавшись “спонсировать” пятью миллиардами рублей концессионера Западного скоростного диаметра и не выделять федеральному бюджету 450 млн на материально-техническое обеспечение полиции.

Расселение коммуналок

В 2020 году на программу расселения коммунальных квартир планируется потратить 3,1 млрд рублей, как и в 2019-м. А затем, в 2021-2022 годах траты по этой статье планируется снизить до 2,8 млрд рублей. На это обратили внимание сразу несколько депутатов.

В частности, тот же Вишневский заявил, что такими темпами на расселение коммуналок придется потратить еще лет 30.

Лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев отметил, что в последнее время социальное жилье не предоставляют даже представителей внеочередных категорий, в том числе больным хроническими заболеваниями.

- 7 млрд - это всего лишь 1500-2000 квартир, для всех: многодетных семей и так далее. Нужно существенно увеличивать эту сумму, - обратился к чиновникам эсер.

Увеличение платы за социальные услуги

Коммунистка Ходунова напомнила, что в 2020 году вырастет плата за капитальный ремонт, поднимутся тарифы на воду, тепло и электричество. Двумя днями раньше, на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа это признал вице-губернатор Евгений Елин, отметивший, тем не менее, что городские власти намерены продолжать политику сдерживания роста тарифов.

Ходунова обратила внимание, что хотя цены растут, прожиточный минимум остается прежним:

- Региональный прожиточный минимум на третий квартал остался без изменений, а это 150 рублей в день на питание. Попробуйте, проживите.

Лидер петербургского КПРФ затронула и тему адресной инвестиционной программы. Она возмутилась тем, что уровень АИП не увеличивается на протяжении многих лет. Напомним, что даже существующий объем программы не выполняется. Например, за первых девять месяцев 2019 года она была исполнена всего на 43,5%.

Свое выступление Ходунова закончила традиционной для компартии претензией к властям Петербурга: в городе не создаются условия для роста промышленного производства и инвестиций в промышленность.

- Это проект обещаний, проект голодного пайка для горожан, - высказалась Ходунова о предложенном бюджете.

Трамвай “Чижик”

Выступление руководителя фракции КПРФ - неплохая заявка, чтобы отобрать звание главного критика городской бюджетной политики у Оксаны Дмитриевой из Партии Роста, ежегодно представляющей коллегам свой альтернативный проект бюджета. Тем более, что на этот раз Дмитриева предложенным документом Смольного осталась в целом довольна. Она назвала его “бюджетом исполнения отдельных ошибок”.

Тем не менее, она сделала несколько критических замечаний. В частности, депутат упрекнула власти за чрезмерные траты на трамвай “Чижик” в Красносельском районе. Дмитриева заявила, что это единственная увеличенная нерациональная статья расходов.

Озвучить альтернативный проект бюджета член Партии Роста не смогла. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров попросил ее сесть, намекнув, что время, отведенное на выступление, вышло.

Транспортная реформа

Дмитриева в своем выступлении, в частности, отметила, что впервые за долгие годы уменьшился дефицит бюджета. Однако в Смольном ранее допускали, что ко второму чтению он может вырасти. Это будет зависеть от расходов, связанных с транспортной реформой. Данные о них представители финансово блока озвучат перед вторым чтением законопроекта.

Большинство выступавших депутатов к перспективам отмены маршрутных такси относятся, как минимум, настороженно. Наиболее категоричным был Ковалев из “Справедливой России”, предложивший отложить реформу как минимум до 2021 года.

Спикер Заксобрания Макаров присоединился к настроениям коллег и призвал губернатора Беглова “еще раз продумать транспортную реформу”.

- Александр Дмитриевич, к сожалению, так устроена система нашего общества, что все будет экстраполироваться на вас, - обратился председатель парламента к главе города.

Беглов в своем выступлении уклончиво отметил, что двигаться к цели отмены коммерческих маршруток нужно “аккуратно”.

- Считаю возможным в переходный период одновременное существование маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами, - заявил губернатор. Но в подробности о “переходном периоде” вдаваться не стал.

Оценка спикера

Вячеслав Макаров план городской финансовой политики в 2020 году поддержал, заявив, что за 25 лет дефицит бюджета снизился в 2,5 раза.

Предложенный проект он назвал “финансовым стартом для положительных изменений в Санкт-Петербурге” и “равномерным распределением разочарований”. Исполнителям расходных статей Макаров предложил уже начинать готовиться к конкурсным процедурам и искать ответственных подрядчиков.

Общие характеристики

Согласно текущей редакции проекта бюджета, доходы Петербурга в 2020 году составят 664,7 млрд рублей, расходы - 701,4 млрд рублей. Дефицит таким образом пока планируется на уровне 36,7 млрд рублей.

На развитие приоритетных направлений политики Смольного - “комфортный город”, “социальный город”, “умный город” и “открытый город” - власти готовы выделить 652 млрд рублей. Городские власти планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году 13 школ, 33 детских сада и 10 объектов здравоохранения.

Беглов представит свои поправки в бюджет до 6 ноября, а второе чтение документа назначено на 20 ноября.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.