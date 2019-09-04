КПРФ против “путинок”

Петербургское отделение КПРФ 4 сентября провело свой последний перед единым днем голосования митинг. Коммунисты выступили в Удельном парке против уплотнительной застройки территории завода “Светлана”. Но о муниципальной кампании тоже вспоминали.

КПРФ уже давно выражает недовольство редевелопментом серого пояса и несколько лет борется против застройки территории завода электроприборов “Светлана” в Выборгском районе. Строительство первого проекта на участке, ранее принадлежавшему предприятию, - жилого комплекса бизнес-класса Svetlana Park - началось в феврале 2019 года. Однако коммунисты время от времени выступают с требованиями его приостановить. Они опасаются, что застройка территории предприятия приведет к негативным социальным последствиям, а жители новых домов не будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

4 сентября, за четыре дня до выборов, коммунисты организовали митинг в Удельном парке - практически через дорогу от застраиваемой территории. На акцию пришли порядка 50 человек, помимо членов и сторонников районного отделения КПРФ были несколько местных жителей, недовольных планами строительства новых жилых домов. Требования участников акции - разработать комплексное и социально ориентированное развитие территории и возвести соцобъекты до жилых домов.

-”Человейники”, их еще называют “путинками”, которыми сейчас застраиваются целые кварталы, не обеспечены для жизнедеятельности человека. В дальнейшем это будет просто “гетто”, - объяснила ЗАКС.Ру свою позицию руководительница петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова. - Там не предусмотрены кинотеатры, я уж не говорю о театрах. Хотя бы школы, детские сады, поликлиники, родильные дома - вот, что нам нужно. Ну и, конечно, мы против застройки территории завода “Светлана”. Сначала губят промышленность в городе, а потом используют эти квадратные метры в конечном счете в ущерб людям.

Во время своего выступления на митинге Ходунова постепенно ушла от темы уплотнительной застройки и начала рассуждать о “коррупционных связях в муниципалитетах”, призвав всех прийти на муниципальные выборы 8 сентября. Большинство других выступавших тема выборов в местные советы волновала, как минимум, не меньше, чем городской редевелопмент. Звучали объявления о готовящихся встречах муниципальных депутатов и слова о необходимости поддержать своих кандидатов в мундепы.

Митинг продлился час, но мог быть еще короче, если бы не случайно прогуливавшийся по Удельному парку мужчина с коляской. Увидев красные флаги, он подошел к митинговавшим, а потом не удержался от полемики с первым секретарем горкома. Он припомнил призывавшим голосовать за себя представителям КПРФ, что их кандидат недавно снялся с губернаторских выборов.

- Вам что, из администрации президента позвонили и сказали, что Бортко может выиграть выборы? - поинтересовался прохожий.

- Я отвечу на вопрос, - взяла в руку громкоговоритель Ходунова. - Вы можете сколько угодно штампов говорить, что администрация президента вмешалась… Сколько грязи и подлости на КПРФ наброшено! Но если вы будете последовательны, откроете заявление Владимира Бортко, и вы поймете, сколько боли в этом заявлении. С самого первого дня мы говорим, что в Санкт-Петербурге за 25 лет у нас не было честных выборов. Вы против этого?

- У вас за 70 лет советской власти не было честных выборов, а вы говорите про 25 лет, - не успокаивался мужчина с коляской.

- А вы знаете, я старше вас и, наверное, жила и при советской власти, и при нынешнем капитализме. Мы говорим сегодня об уплотнительной застройке. Критиковали когда-то “хрущевки”, но я въехала в квартал, застроенный “хрущевками”... Я жила в “брежневских” домах, “сталинских” домах, но такого безобразия, безвкусия архитектурного никогда не было, ни в сталинские времена, ни в хрущевские, ни в брежневские. Когда я въехала сюда еще девчонкой, я знала, что напротив меня - школа, знала, что младший ребенок пойдет в детский сад. Я от школы ходила в бесплатный бассейн, - парировала Ходунова.

Про поступок Бортко она все же высказалась. Призналась, что осуждает его решение, хотя мотивы снявшегося кандидата ей понятны.

Постепенно возмущение прохожего коммунисты локализовали. К нему подошли два участника митинга и предложили продолжить дискуссию с ними. Мужчины продолжали общаться, и когда было объявлено, что акция закончилась.

Сергей Еремеев

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