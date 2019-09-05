ГИК назначил новых члена и председателя ИКМО «Сергиевское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила нового члена избирательной комиссии муниципального образования «Сергиевское». Решение принято на заседании 5 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам члена ГИК Аллы Егоровой, желание стать членом ИКМО выразил только один человек - Владимир Максименко. Он является адвокатом и выдвинут собранием избирателей по месту жительства, сообщила Егорова. Члены ГИК одобрили его кандидатуру.

Также Горизбирком на заседании 5 сентября назначил нового председателя ИКМО. Им стал член муниципальной комиссии от «Единой России» Игорь Шляхтин. Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская поинтересовалась у Шляхтина, как он относится к необеспечению доступа в ИКМО прежней главой комиссии Еленой Элкониной и какие действия для нормализации работы муниципального избиркома предпринял. Шляхтин заявил, что был против решения Элкониной. Однако из-за вынужденной операции и нахождения в больнице повлиять на ситуацию не смог, добавил член ИКМО.

За назначение его председателем проголосовали все члены ГИКа, кроме члена комиссии от «Справедливой России» Екатерины Фесик.

Напомним, ИКМО «Сергиевское» не пускало в своё здание для подачи документов оппозиционных выдвиженцев в мундепы и не исполняла решения Горизбиркома. Позже Элконина получила административное наказание и была исключена из ИКМО, а ГИК объявил поиск нового члена муниципальной комиссии.

София Саттарова