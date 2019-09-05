"Будем работать без пассажиров": Беглов не стал открывать новые станции "фиолетовой" ветки

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов не сдержал своё обещание открыть 5 сентября новые станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары", информирует "Фонтанка".

Прибыв на заведомо подготовленную церемонию по случаю "презентации" платформ, Беглов, посовещавшись с чиновниками, сообщил собравшимся, что сегодня запуска не состоится, так как стоит наладить ещё ряд технических моментов.

"Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали. И персонал метро тоже отработал хорошо. Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров", - резюмировал врио губернатора.

Петербуржцы, желавшие первыми прокатиться на поезде до новых станций, приехали к "Проспекту Славы" к 8 часам утра.

Открыть новые станции к 1 сентября 2019 года подрядчик их строительства - компания "Метрострой" - обещал ещё в феврале, несмотря на то, что изначально должен был сдать их в конце 2018 года.

Предприятие и Смольный обвиняли в срывах сроков друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Калининской линии.

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