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Муниципал

13:35

Беликов: о Памфиловой: Хотелось бы пожелать, чтобы ей снился крейсер «Аврора»

фото ЗакС политика Беликов: о Памфиловой: Хотелось бы пожелать, чтобы ей снился крейсер «Аврора»

Председатель совета муниципальных образований Петербурга, глава МО «Финляндский округ» Всеволод Беликов прокомментировал слова руководителя ЦИК Эллы Памфиловой о том, что петербургские выборы ей будут сниться по ночам, как страшный сон.

- Хотелось бы пожелать, чтобы ей снился крейсер «Аврора», все-таки не кошмарные сны, - заявил Беликов 5 сентября во время пресс-конференции, посвященной итогам избирательной кампании.

Критику главы ЦИК в адрес петербургской избирательной системы он назвал «устойчивым трендом», отметив, что ситуация в городе выровнялась.

- По докладу наших специалистов и того же [председателя Горизбиркома Виктора] Миненко, все выровнялось, все восстановлены, все находится в рамках правового поля.  Никто  не видит никаких перегибов в действующей ситуации, - отметил Беликов.

Также он высказался против идеи реформации петербургской избирательной системы и упразднении муниципальных избиркомов, подчеркнув, что городская избирательная комиссия представляет председателя и утверждает других членов ИКМО.  


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