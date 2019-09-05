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14:21

Дерипаску удручает мизерное количество оправдательных приговоров в России

фото ЗакС политика Дерипаску удручает мизерное количество оправдательных приговоров в России

Пребывающего под американскими санкциями российского предпринимателя-миллиардера Олега Дерипаску огорчает число выносимых судами оправдательных приговоров. Мнением о российском правосудии и системе юстиции, в которую оно вписано, бизнесмен поделился на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит во Владивостоке.

"Честно говоря, я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская судебная система в настоящий момент. Много сделано, безусловно, это не беспредел 90-х, но когда в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров - 2%, когда в судах коммерческих, скажем так, количество оправдательных договоров для предпринимателей, которые имеют с государством разбирательства, - примерно такой же процент, никакой национальной юрисдикции не будет", - считает Дерипаска.

По мнению бизнесмена, такой важный вопрос, как "трансфер" бизнеса в российскую юрисдикцию, начинается исключительно со служителей Фемиды.

"Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения", - констатировал Дерипаска.

Напомним, предприниматель и сам не так давно участвовал в судебных тяжбах. Поводом для обращения в суд стало нашумевшее расследование Алексея Навального о связях Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько. Навальный, выпустивший разоблачение этих взаимоотношений, полагает, что они не лишены коррупционной составляющей. Изыскание не вышло бы в свет, если бы не чрезмерная откровенность работницы эскорт-услуг Насти Рыбки и её секс-тренера Алекса Лесли, к коим иск о защите чести и достоинства и был подан.

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