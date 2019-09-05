800 млн рублей пойдет на повышение зарплат бюджетникам Архангельской области

До конца 2019 года работникам бюджетной сферы, проживающим в Архангельской области, увеличат зарплату. На это пойдет 800 млн рублей, пишет ТАСС.

По словам стремительно теряющего популярность губернатора региона Игоря Орлова, эта мера была "предусмотрена". Он стремится также к тому, чтобы как можно больше поморов получило возможность приобретать собственное жилье.

"Сегодня правительством региона в этом направлении ведется серьезная работа, разрабатываются новые законопроекты, призванные поднять уровень жизни наших граждан", - заверил губернатор.

Согласно различным социологическим исследованиям, Орлов - один из последних или самый последний в стране по популярности руководитель российского региона. Тому есть несколько причин: скандальное строительство мусорного полигона на станции Шиес, регулярные неуважительные высказывания в адрес протестующих и странно выглядящая на этом фоне личная благодарность от премьер-министра Дмитрия Медведева.