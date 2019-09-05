Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:49

800 млн рублей пойдет на повышение зарплат бюджетникам Архангельской области

фото ЗакС политика 800 млн рублей пойдет на повышение зарплат бюджетникам Архангельской области

До конца 2019 года работникам бюджетной сферы, проживающим в Архангельской области, увеличат зарплату. На это пойдет 800 млн рублей, пишет ТАСС.

По словам стремительно теряющего популярность губернатора региона Игоря Орлова, эта мера была "предусмотрена". Он стремится также к тому, чтобы как можно больше поморов получило возможность приобретать собственное жилье.

"Сегодня правительством региона в этом направлении ведется серьезная работа, разрабатываются новые законопроекты, призванные поднять уровень жизни наших граждан", - заверил губернатор.

Согласно различным социологическим исследованиям, Орлов - один из последних или самый последний в стране по популярности руководитель российского региона. Тому есть несколько причин: скандальное строительство мусорного полигона на станции Шиес, регулярные неуважительные высказывания в адрес протестующих и странно выглядящая на этом фоне личная благодарность от премьер-министра Дмитрия Медведева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:14 Смольный и ГИК попросили «остановить» главу ТИК №11

21:58 Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова   5

21:40 Школьников заметили за распространением листовок о выборах в учебное время

20:20 Глава СПЧ Федотов уделит внимание приговору, вынесенному Константину Котову   1

20:02 Полиция пытается изъять листовки оппозиции на митинге за честные выборы   1

19:49 800 млн рублей пойдет на повышение зарплат бюджетникам Архангельской области

19:44 СМИ: Членов УИК учат отвлекать наблюдателей на выборах губернатора   1

19:30 В московском штабе Навального проводят обыск люди в масках

19:11 Более 30 машин полиции дежурит на площади Ленина   3

18:51 Обвиняемому в нападении на офис ЕР аспиранту МГУ Мифтахову вновь продлили арест

18:48 В "умном голосовании" Навального Невзоров видит меркантильность

18:41 Фирма "Флай Авто" решила взыскать с Навального и "Дождя" 1 млрд рублей   4

18:25 Муниципал: Шишкина предупредила Памфилову о возможных фальсификациях на выборах в МО "Левашово"   1

18:17 По "дадинской" статье москвич Константин Котов получил четыре года колонии   1

17:44 Милонову представляется правильным введение единого стандарта школьной формы   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru