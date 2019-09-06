Во время матчей Евро-2020 на "Газпром Арене" кроме пива будут продавать и вино

На матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые будут проходить, в том числе, на стадионе "Газпром Арена", в стенах спорткомплекса будет осуществляться розничная продажа пива, а также вина. О "нововведении" известил министр спорта России Павел Колобков, уведомляет РИА "Новости".

"Это предусматривается, и всё это будет сделано", - поделился чиновник, уточнив, что в рамках действующего законодательства такая мера предусматривается.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. На проведение этих встреч город планирует потратить более 6,3 млрд рублей.