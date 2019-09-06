Памфилова о ночном нападении в ее доме: Все нормально, переживу я это

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у нее все нормально после ночного нападения на нее, передает «Интерфакс».

«Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это», - сказала Памфилова.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что из дома главы избиркома ничего не пропало, самочувствие Памфиловой среднее, но позволяет ей принимать участие в международной конференции. По словам источника агентства, основной версией нападения считают попытку кражи.

На Памфилову напали в ее доме в ночь на 6 сентября. По предварительным данным, она застала злоумышленника на террасе, когда собиралась впустить дом гулявшего по участку кота. Сообщалось, что главу ЦИК несколько раз ударили электрошокером – по информации источника, преступник забыл его включить. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в дом.