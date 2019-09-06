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15:52

Макаров: История Кокорина и Мамаева заставляет о многом задуматься

фото ЗакС политика Макаров: История Кокорина и Мамаева заставляет о многом задуматься

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал решение суда условно-досрочно освободить футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, призвав спортсменов становиться примерами для молодежи.

По мнению Макарова, история Кокорина и Мамаева «заставляет о многом задуматься». Он считает, что знаменитые спортсмены – это «кумиры для молодежи», у которой «сейчас не так много осталось ориентиров».

«Они [спортсмены] должны максимально ответственно вести себя за пределами спортивной площадки. Каждое их публичное действие, каждое слово попадает в зону внимания миллионов  болельщиков, а самое главное – миллионов детей. Спортсмен обязан быть примером для молодежи», - убежден Макаров.

Ранее суд удовлетворил просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. В колонии они провели два месяца. В июне их приговорили к 1,5 годам колонии по делу о драке в Москве, в том числе с чиновником Минпромторга Денисом Паком.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:18    
его СТУЛОМ по черепушке ЕЩЕ НЕ БИЛИ

16:06    
Все у него еще впереди.

16:00    
О чем задумался старик Серафимыч, о тюрьме?

Страница 1-ая (всего: 1)
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